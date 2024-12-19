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Общество

Центр культурного развития открыли в Острове

Центр культурного развития открыли в Острове в рамках президентского национального проекта «Культура». Об этом сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Центр культурного развития открыли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

К присутствующим гостям обратилась заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева и глава района Дмитрий Быстров.

«Все вместе мы сделали очень важное и нужное дело. Администрация района приложила все свои усилия, всю душу, потому что для того, чтобы построить такой центр культуры, а он первый в области, нужно было постараться», – отметила Вера Алексеева.

Дмитрий Быстров в свою очередь поздравил всех жителей с таким значимым событием и выразил надежду на то, что пространство будет пользоваться популярностью.

«То, как сейчас выглядит пространство, – это ещё не окончательный вариант. Будет ещё модернизация и зала, и сцены. Вместе с тем хочу отметить, что это отличное место для всех возрастов. Я уверен, что здесь пройдёт много мероприятий, концертов, и всё будет делаться для жителей района», – сказал он.

В рамках торжественного мероприятия наградили многодетные семьи района, которым вручили благодарственные письма и цветы, а детям – сладкие подарки.

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