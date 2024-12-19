Центр культурного развития открыли в Острове

14:08, 19 декабря 2024, ПАИ

Центр культурного развития открыли в Острове в рамках президентского национального проекта «Культура». Об этом сообщает корреспондент газеты «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»























К присутствующим гостям обратилась заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева и глава района Дмитрий Быстров.

«Все вместе мы сделали очень важное и нужное дело. Администрация района приложила все свои усилия, всю душу, потому что для того, чтобы построить такой центр культуры, а он первый в области, нужно было постараться», – отметила Вера Алексеева.

Дмитрий Быстров в свою очередь поздравил всех жителей с таким значимым событием и выразил надежду на то, что пространство будет пользоваться популярностью.

«То, как сейчас выглядит пространство, – это ещё не окончательный вариант. Будет ещё модернизация и зала, и сцены. Вместе с тем хочу отметить, что это отличное место для всех возрастов. Я уверен, что здесь пройдёт много мероприятий, концертов, и всё будет делаться для жителей района», – сказал он.

В рамках торжественного мероприятия наградили многодетные семьи района, которым вручили благодарственные письма и цветы, а детям – сладкие подарки.