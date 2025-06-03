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Культура

Ключевые проекты в сфере культуры обозначил Михаил Ведерников

Ключевые проекты и мероприятия, реализованные в Псковской области в 2024 году в сфере культуры, назвал губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Библиотека имени Василёва в Пскове. Фото: ПАИ

В частности, в 2024 году ввели в эксплуатацию Центр культурного развития в Острове, реконструировали библиотеку имени Василёва, провели несколько крупных мероприятий: Фестиваль русской музыки (шесть тысяч зрителей), кинофестиваль «Западные ворота» (восемь тысяч зрителей), эногастрономическая ярмарка «Виноград» (100 тысяч посетителей), рассказал глава региона.

В 2023 году Псковская область прошла конкурсный отбор на реализацию программы «Регион для молодых» и получила субсидию в размере 106 млн рублей. Благодаря этому в прошлом году в Пскове создали новый современный региональный Дом молодёжи площадью более трёх тысяч квадратных метров, официальное открытие которого состоялось в этом году, уточнил Михаил Ведерников.

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