Правовую норму для борьбы с рынком нелегальных экскурсоводов предложили псковские депутаты

14:07, 03 июня 2025, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания подготовили проект федерального закона, обязывающий всех гидов и экскурсоводов иметь официальное трудоустройство. Законодательную инициативу, которая будет направлена на рассмотрение в Госдуму РФ, приняли на 45-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Действующие нормы законодательства обязывают экскурсоводов и гидов-переводчиков подтвердить свою квалификацию прохождением государственной аттестации – только при выполнении этого условия специалисты этой сферы могут оказывать профильные услуги. Вместе с тем законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве экскурсоводов. На практике это приводит к тому, что порядка 70 % оказывающих экскурсионные услуги специалистов нигде не трудоустроены, при этом не имеют статуса ни индивидуального предпринимателя, ни самозанятого.

Этот пробел в законодательстве позволяет туристическим фирмам не заключать договоры с гидами, избегая налогообложения, что в целом способствует формированию рынка нелегальных экскурсоводов.

Предлагается законодательно установить, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин России, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым.

Напомним, что с целесообразностью этого предложения согласились представители законодательных органов Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Вопрос о поддержке псковской законодательной инициативы также рассмотрят на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.