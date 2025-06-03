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Политика

Сенатор Наталья Мельникова: Отчёт Михаила Ведерникова отражает системную работу по развитию региона

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2024 году отражает комплексную и системную работу по развитию региона, заявила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова по итогам выступления губернатора Михаила Ведерникова с отчётом.

На фото: Наталья Мельникова. Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Особого внимания, безусловно, заслуживают демографическая ситуация, вопросы занятости, кадрового обеспечения ключевых сфер и, безусловно, вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. Поддержка молодых семей, развитие системы дошкольного образования и стимулирование рождаемости – это инвестиции в будущее Псковской области, в её человеческий капитал. Я вижу в этом залог устойчивого развития и процветания региона», – сказала сенатор в беседе с корреспондентом ПАИ.

Наталья Мельникова также указала, что экономические достижения 2024 года, включая рекордные бюджетные доходы и снижение государственного долга, создают прочную основу для реализации социальных программ, в том числе направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также повышение качества жизни жителей региона. Она отметила, что усилия правительства области по созданию новых рабочих мест, развитию сельского хозяйства, промышленности и инвестиционного климата способствуют укреплению экономики и повышению уровня занятости.

Особое внимание сенатор обратила на усилия правительства области по решению жилищных вопросов. «Превышение плановых показателей по обеспечению жильём детей-сирот – это конкретный результат, за которым стоят судьбы молодых людей, получивших возможность начать самостоятельную жизнь», – пояснила она.

«Подчеркну также важность открытого диалога и конструктивного сотрудничества между правительством области, депутатами и общественностью в решении проблем, стоящих перед регионом. Поддержу все инициативы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Псковской области и повышение качества жизни её жителей. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться значительных успехов в развитии нашего региона и обеспечить его процветание в будущем», – резюмировала Наталья Мельникова.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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