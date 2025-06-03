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Политика

Глава Палкинского района: Результаты работы правительства региона в 2024 году впечатляют

Результаты работы правительства региона в 2024 году впечатляют, заявила глава Палкинского района Ольга Потапова, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом пишет газета «Льновод».

Ольга Потапова. Фото предоставлено газетой «Льновод»

«Благодаря слаженным действиям власти и активному участию муниципалитетов удалось добиться значительных успехов в реализации национальных проектов: это и модернизация социальной инфраструктуры, и создание новых объектов образования. Особенно важно, что все эти инициативы напрямую улучшают качество жизни наших жителей», – отметила Ольга Потапова.

«Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях новых вызовов и санкций со стороны недружественных стран, наш регион не только сохраняет уровень доходов и производственные показатели, но и демонстрирует положительную динамику по множеству направлений. Сейчас перед нами стоит задача сохранить этот курс – продолжать работать ответственно, эффективно и в тесном взаимодействии с областным руководством. Я полностью поддерживаю стратегию губернатора и уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов», – заключила глава муниципалитета.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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