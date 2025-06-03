Глава Палкинского района: Результаты работы правительства региона в 2024 году впечатляют

16:16, 03 июня 2025, ПАИ

Результаты работы правительства региона в 2024 году впечатляют, заявила глава Палкинского района Ольга Потапова, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом пишет газета «Льновод».

«Благодаря слаженным действиям власти и активному участию муниципалитетов удалось добиться значительных успехов в реализации национальных проектов: это и модернизация социальной инфраструктуры, и создание новых объектов образования. Особенно важно, что все эти инициативы напрямую улучшают качество жизни наших жителей», – отметила Ольга Потапова.

«Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях новых вызовов и санкций со стороны недружественных стран, наш регион не только сохраняет уровень доходов и производственные показатели, но и демонстрирует положительную динамику по множеству направлений. Сейчас перед нами стоит задача сохранить этот курс – продолжать работать ответственно, эффективно и в тесном взаимодействии с областным руководством. Я полностью поддерживаю стратегию губернатора и уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов», – заключила глава муниципалитета.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.