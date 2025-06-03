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Политика

Псковская область: стратегии роста в эпоху вызовов

На 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов губернатор Михаил Ведерников представил отчёт о работе правительства региона за 2024 год. Документ отражает не только достижения в ключевых сферах, но и системные вызовы, требующие комплексных решений.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Псковская область демонстрирует уверенный рост ключевых финансовых показателей. Как отметил в своем докладе Михаил Ведерников, итоговый показатель по доходам консолидированного бюджета в 2024 году составил рекордные 71,3 млрд рублей, что на 1,6% больше чем в 2023 год. Особенно важно, что этот результат был достигнут на фоне сокращения безвозмездных перечислений из федерального бюджета на 3,5 млрд рублей.

Михаил Ведерников был лаконичен и остановился на ключевых достижениях и вызовах, которые стоят перед Псковской областью. Фото: ПАИ

«Основным драйвером роста снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей, или на 11,9%. И именно это помогло выйти на положительный результат», – подчеркнул губернатор. В частности, на 3 млрд рублей (21%) вырос налог на доходы физических лиц, на 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов.

Позитивная динамика наблюдается и в снижении государственного долга. По данным, приведенным в отчете, на 1 января 2025 года он составил 18,9 млрд рублей, сократившись на 1,8 млрд за год. В отношении к налоговым и неналоговым доходам госдолг составил 53,3%, что на 11 процентных пунктов меньше показателя предыдущего года.

Экономический сектор региона также демонстрирует впечатляющие результаты. Псковская область заняла первое место в России по индексу сельскохозяйственного производства, который составил 132%. Промышленность показывает индекс 107,7%, что превышает среднероссийский показатель в 104,6%.

«Мы по-прежнему остаёмся одним из самых динамично развивающихся регионов страны», – отметил глава региона. На сопровождении Фонда инвестиционного развития находятся более 45 инвестиционных проектов на общую сумму 56 млрд рублей, реализация которых обеспечит создание более 3200 рабочих мест к 2030 году и дополнительные налоговые поступления в размере 1,5 млрд рублей ежегодно.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков объяснил отсутствие вопросов по отчету возможностью задать их главе региона напрямую в любое время. Фото: ПАИ

Как справедливо отметил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов, «рост собственных доходов — ключевой индикатор эффективности региональной команды, позволяющий инвестировать в социальные программы без увеличения долговой нагрузки».

Особое внимание в отчете губернатора было уделено социальной сфере. Финансирование здравоохранения в 2024 году составило 8,9 млрд рублей, из которых почти 600 млн направлено на закупку оборудования. Важным достижением стало сохранение тенденции к снижению дефицита медицинских кадров. На 1 января 2025 года нехватка составляла 289 врачей и 258 средних медработников, что заметно меньше показателей начала 2024 года: 305 врачей и 426 средних медработников..

«Положительная динамика в сфере обеспечения медицинскими кадрами – это результат действия нашей региональной «программы», разработанной при активном участии депутатов», - подчеркнул Михаил Ведерников. В рамках программы поддержки медицинских работников в 2024 году было предоставлено 9 служебных квартир, компенсации за найм жилья получили 100 медиков, а 7 врачам оказана помощь в выплате ипотеки.

Коммунист Петр Алексеенко признал успехи команды Михаила Ведерникова, попросив его активнее использовать внутренний кадровый потенциал региона. Фото: ПАИ

В сфере образования финансирование достигло 17,4 млрд рублей. Одним из показателей эффективности стали результаты Единого государственного экзамена: 38 учащихся набрали 100 баллов, а 5 участников показали результат в 200 баллов – лучший результат в регионе за весь период проведения ЕГЭ.

Значительный прогресс достигнут в обеспечении жильём детей-сирот. По словам губернатора, в 2024 году был превышен запланированный показатель: вместо 31 помещения по федеральной субсидии было приобретено 37. Дополнительно за счет средств областного бюджета (почти 270 млн рублей) было приобретено еще 109 помещений. Кроме того, 84 квартиры, построенные в Пскове в 2023 году, были переданы детям-сиротам.

По эффективности использования средств национальных проектов Псковская область все 6 лет стабильно улучшала свои показатели. В 2024 году кассовое освоение составило рекордные 99,78% – второй результат по Северо-Западу после Санкт-Петербурга. На региональные проекты было направлено 12,6 млрд рублей.

В сфере жилищного строительства было введено 361,7 тыс. кв. метров жилья, что на 18% выше планового показателя. На благоустройство 40 общественных и дворовых территорий было направлено почти 300 млн рублей.

Олег Брячак пришел на сессии с подарком для губернатора: книгой партийного лидера Сергея Миронова. Фото: ПАИ

Значительные успехи достигнуты в обеспечении населения качественной питьевой водой. В рамках федерального проекта «Чистая вода» доля населения с доступом к качественной питьевой воде достигла 85,4%, увеличившись на 1,3%. Было построено и реконструировано 12 объектов водоснабжения, включая станцию биохимической очистки в Великих Луках.

Глава Пскова Борис Елкин, комментируя отчет губернатора, отметил: «Многие результаты работы правительства Псковской области в 2024 году напрямую касаются города. Среди ярких примеров успешной совместной работы – создание технопарков «Кванториум» в школах № 20 и № 24, реконструкция культурных учреждений, таких как библиотека имени И. И. Василёва и центр «Родник» имени С. А. Золотцева, открытие современного молодёжного центра».

Несмотря на достигнутые успехи, в отчете были честно обозначены проблемные вопросы, требующие решения. Среди них губернатор выделил необходимость улучшения демографической ситуации, что включает поддержку молодых семей, дальнейшее развитие дошкольной инфраструктуры и повышение репродуктивного здоровья населения.

Среди других задач – завершение строительства крупных объектов в сфере образования, дальнейшее укрепление экономики и настройка административной модели после завершения муниципальной реформы. Особое внимание Михаил Ведерников уделил необходимости повышения общего качества жизни населения: от качества медицины до благоустройства и создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.

Председатель областного Собрания Александр Котов: В условиях достаточно ограниченных финансовых возможностей бюджета губернатор четко выстраивает работу по определению приоритетов. Фото: ПАИ

«Мы не скрываем эти проблемы, как и не скрываем свои планы по их постепенному решению», – подчеркнул губернатор.

Одной из актуальных проблем остается завершение строительства экотехнопарка в Палкинском районе. По словам Михаила Ведерникова, из-за роста стоимости импортного оборудования и необходимости корректировки проектно-сметной документации пришлось перенести сроки завершения строительства, однако по соглашению с Минприроды проект должен быть реализован до конца 2025 года.

В целом, несмотря на имеющиеся вызовы, Михаил Ведерников в очередной раз продемонстрировал системный подход к развитию региона и наличие четкого плана действий по решению существующих проблем. Как отметил сам Михаил Ведерников, завершая свое выступление: «Искренне рад, что по каждому из этих направлений мы двигаемся вместе с вами – с полной поддержкой, в конструктивном диалоге, советуясь по всем ключевым позициям».

Александр Машкарин
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