Проблемы школьной нагрузки, репетиторства и дисбаланса зарплат учителей обсудили псковские депутаты

17:50, 03 июня 2025, ПАИ

Парламентский час, посвящённый проблемам сферы образования, состоялся в Псковском областном Собрании сегодня, 3 июня. Основные задачи современной школы, а также стоящие перед сферой образования глобальные вызовы и ключевые проблемы обозначил председатель профильного правительственного комитета Андрей Ермаков. Среди острых проблем были названы невысокие зарплаты педагогов и высокая нагрузка на учителей, а также увеличение спроса на репетиторские услуги, следствием которого становится отток опытных кадров из школ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов









Андрей Ермаков остановился на развитии дополнительного образования, расширении целевого обучения студентов педагогических специальностей и мер поддержки учителей. Все обозначенные в докладе темы получили продолжение в дискуссии с депутатами.

«Учителя «выгорают» на работе. Это одна из причин, почему молодые педагоги не идут в школу», – сказал вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян и отметил, что учителя уже не выдерживают такого темпа и нагрузок.

Андрей Ермаков согласился с депутатом, что загруженность учителя – одна из важнейших проблем, которую видят и на федеральном уровне. «Даже скрывать не буду, у меня в телефоне есть чат «Снижение бюрократической нагрузки на учителей», – поделился специалист.

Депутат Андрей Михайлов выразил сожаление, что золотая медаль не даёт выпускнику-отличнику прежних преференций при поступлении в высшие учебные заведения. Руководитель комитета по образованию признал, что унифицированной нормы о начислении дополнительных баллов золотым медалистам нет, но многие вузы при приёме абитуриентов учитывают эти достижения.

В зону депутатского внимания также попала проблема распространения вейпов среди школьников. Андрей Ермаков признал, что проблема существует, но решить её усилиями только школы невозможно. Дополняя коллегу, первый вице-губернатор Вера Емельянова напомнила о недавно принятом федеральном законе, ограничивающем продажу вейпов несовершеннолетним, а также о новой профилактической мере: школьникам будут выставлять оценку за поведение, влияющую на статус ученика и документ об окончании школы.

Вопрос депутата Андрея Маковского касался дисбаланса заработной платы педагогов: молодые специалисты за счёт доплат зачастую получают больше опытных учителей, а зарплата сельского педагога существенно ниже, чем у городского коллеги.

По словам руководителя регионального комитета по образованию, инструментом выравнивания географического дисбаланса может стать программа «Земский учитель», а возрастного – наставничество, за которое опытным педагогам полагается ежемесячная надбавка.

Тему разницы оплаты труда продолжила депутат Анастасия Повторейко, поинтересовавшись, насколько отличается зарплата обычного учителя и директора школы. Андрей Ермаков заверил, что этот разрыв совсем небольшой, напротив, есть понимание необходимости увеличения денежного довольствия административно-управленческого персонала.

Вице-спикер Собрания Александр Братчиков выделил тему репетиторства. «Для меня важно было услышать, что в комитете есть понимание: преподавательский состав, который ушёл в репетиторство, необходимо возвращать в школы», – отметил депутат.

Мнение профессионального сообщества озвучили великолукские депутаты-педагоги Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова. Признавая наличие проблем в сфере образования, директора школ сделали акцент на положительных моментах.

«Очень честно и чётко поставлены все проблемы, а это значит, что правительство и комитет по образованию готовы их обсуждать и решать. Но мы видим, что многие вопросы касаются не региональной, а федеральной компетенции», – выступила директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова.

«Образование всегда смотрит в будущее, и это будущее зависит от того, каких детей мы воспитаем и кто их будет учить. Помогать образованию и учителям я считаю первостепенной задачей для каждого из нас», – призвала директор гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова.

В рамках парламентского часа также выступила сенатор РФ Наталья Мельникова, которая подтвердила, что на площадке Совета Федерации активно обсуждаются темы, поднимаемые региональными депутатами, в том числе выравнивание уровня зарплат работников всех социальных сфер и решение дефицита кадров.

По итогам парламентского часа депутаты приняли постановление.