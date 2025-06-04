День бега отмечают сегодня в мире

06:50, 04 июня 2025, ПАИ

Всемирный день бега отмечают ежегодно каждую первую среду июня, сообщает calend.ru.

Родившийся в 2009 году в США и отмечавшийся всеми спортивными легкоатлетическими сообществами страны праздник поддержали другие государства. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь распространённым и популярным видом спорта среди миллионов людей.

Официально проведённый впервые на международном уровне в 2016 году, через год праздник собрал участников более чем из 170 стран мира, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий.

Отметим, что в России ежегодно проходит и свой День бега, известный как «Кросс нации». Его проводят в сентябре.

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