Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
Глава Пскова Борис Елкин поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО и занял третье место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Лидером медиарейтинга в мае стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 104 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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