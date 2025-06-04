Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

12:46, 04 июня 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО и занял третье место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером медиарейтинга в мае стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 104 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.