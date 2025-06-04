Псковским водителям дали рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге

15:52, 04 июня 2025, ПАИ

Специалисты Госавтоинспекции Псковской области дали водителям рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге.

На проезжую часть могут внезапно выйти домашний скот или дикие животные. Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями, напомнили в Госавтоинспекции.

В Псковской области фиксировались дорожные происшествия, связанные с наездами на диких животных, которые чаще всего происходят на загородных трассах, проходящих через лесные массивы. Столкновения с лосями часто происходят в местах их обитания – в лесистой местности и на путях к водопою.

Водителям рекомендовали быть особенно внимательными в зоне действия знака «Дикие животные», установленного в местах вероятного появления лосей, косуль и кабанов. Снижение скорости особенно в тёмное время суток поможет избежать наезда или смягчить последствия ДТП.

Чтобы минимизировать риски, следует помнить несколько правил: дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, поэтому важно не превышать безопасную скорость; при встрече с животным на дороге необходимо снизить скорость и убедиться в том, что путь свободен, так как они могут мигрировать группами; не рекомендуется использовать звуковой сигнал при обнаружении животных на обочине – лучше проехать мимо с пониженной скоростью; и главное – не торопиться, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на появление животных.

Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителей из-за его частых появлений на дорогах и огромных габаритов: взрослая особь обычно весит до полутонны и передвигается на длинных и сильных ногах, отметили в ведомстве. При столкновении такая тяжёлая туша может упасть прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Специалисты отмечают, что лось – стадное животное, и если водитель увидел одного сохатого, то с высокой вероятностью поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных.

Кроме того, если избежать столкновения не удалось и лось остался лежать на дороге, необходимо немедленно сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию. Дорожные полицейские затем вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывала практика, некоторые водители пытались скрыться с места аварии и загружали погибшее животное в свою машину, чтобы избежать штрафа. Такие действия недопустимы, так как могут быть квалифицированы как браконьерство, подчеркнули специалисты.

«К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьёзные травмы сами автовладельцы и их пассажиры. Уважаемые водители, с учётом всех этих обстоятельств будьте максимально бдительными!» – заключили сотрудники ведомства.

Ранее эксперт объяснил, почему лоси так часто заходят в городскую черту. Напомним, двух лосей заметили на улице Алёхина в Пскове. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.

Напомним, что лось столкнулся с большегрузом в Стругокрасненском районе.