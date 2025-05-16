Почему лоси так часто заходят в городскую черту, объяснил эксперт

14:48, 16 мая 2025, ПАИ

Почему лоси так часто заходят в городскую черту, объяснил заместитель директора по охране территории национального парка «Себежский» Алексей Стукальцов.

«У лосей нет определённого ареала обитания. Они могут перемещаться по любым территориям – полям, болотам, лесам. Город тоже является средой их обитания», – цитирует специалиста «АиФ – Псков».

Молодые же лоси приходят в город из любопытства, так как там нет шансов встретить охотников, а люди не агрессивны к животным.

Другой причиной миграции сохатых Алексей Стукальцов назвал поиск пропитания. «В таком случае города иногда лежат на пути перемещения животных», – пояснил он.

При этом лоси не представляют опасности, если человек не проявляет к ним агрессии. При встрече с диким животным следует оставаться спокойным и не делать резких движений, по возможности нужно уйти в укрытие.

Кроме того, ни в коем случае нельзя препятствовать перемещению животных, а лучше всего – как можно меньше обращать на них внимание, порекомендовал Алексей Стукальцов.

Однако есть сезон, когда лоси наиболее опасны для человека, – как правило, это промежуток с конца мая до начала июня, когда у животных появляются лосята. В этот период люди часто находят в лесах малышей, оставленных матерями. «Однако лосиха обычно где-то неподалеку и наблюдает. Иногда она может бросить лосят, если к ним приблизится человек, а иногда может начать агрессивно защищать, поэтому ни в коем случае нельзя подходить близко к детёнышам, а уж тем более забирать их домой», – отметил Алексей Стукальцов.

Также он подчеркнул, что не следует подкармливать лосей, так как непривычная животным пища может вызвать несварение желудка. Также прикормка может привести к тому, что зверь может перестать добывать пищу самостоятельно.

Ранее псковичам разъяснили правила поведения при встрече с лосем, а также почему в последнее время участились выходы сохатых в город.

Напомним, двух лосей заметили на улице Алёхина в Пскове. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Как вести себя при встрече с лосем на дороге, посоветовали в ГИБДД.