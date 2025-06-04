Лось столкнулся с большегрузом и легковушкой в Струго-Красненском районе

01:30, 04 июня 2025, ПАИ

В Струго-Красненском районе на 210 километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Невель произошло ДТП с участием лося, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Большегрузное транспортное средство совершило наезд на животное, внезапно выбежавшее на дорогу.

От удара лось отлетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, после чего тот съехал в кювет.

Животное погибло на месте. Пострадавших среди людей нет. На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.