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Происшествия

Лось столкнулся с большегрузом и легковушкой в Струго-Красненском районе

В Струго-Красненском районе на 210 километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Невель произошло ДТП с участием лося, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Большегрузное транспортное средство совершило наезд на животное, внезапно выбежавшее на дорогу.

От удара лось отлетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, после чего тот съехал в кювет.

Животное погибло на месте. Пострадавших среди людей нет. На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

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