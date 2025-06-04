Похитительницу продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

14:55, 04 июня 2025, ПАИ

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 июня около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 42-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.