Похитительницу продуктов задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
3 июня около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 42-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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