Псковичам рассказали, какие работы сегодня ведутся на дорогах города

19:14, 04 июня 2025, ПАИ

Какие работы сегодня ведутся на дорогах Пскова, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июня.

«Сейчас планируется выполнение работ по расширению перекрёстка на улицах Инженерной и Индустриальной. Будет нанесена разметка по образу и подобию, как у нас разметка нанесена на пересечение улиц Леона Поземского и Труда, автолюбители могут оценить результат», – подчеркнул Алексей Саенко.

Также до 1 сентября будет уложен тротуар и установлено освещение на пути к строящейся школе на улице Киселёва. «Также рассматриваем возможность устройства проезжей части от Кузбасской Дивизии до школы, чтобы удобнее было подвозить учащихся», – отметил Алексей Саенко.

Что касается основного дорожного фонда по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», то на эти средства работы уже ведутся на улицах Максима Горького, Генерала Маргелова, Леона Поземского, также есть контракт на ремонт Красноармейской набережной (окончание улицы Максима Горького и перекресток улицы Юбилейной), там будет заменено асфальтовое покрытие, перечислил Алексей Саенко и добавил, что все указанные контракты являются двухлетними.