Строительство школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить в этом году

19:26, 27 мая 2025, ПАИ

Строительство школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить в этом году, сообщил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

Сейчас рабочие укладывают асфальт и заканчивают благоустройство. «Работы на финишной стадии, занимаемся сейчас их приёмкой. Это долгожданный объект, потому что был ряд обстоятельств, которые не позволили всё сделать вовремя. Сейчас на финишной прямой», – отметил глава города.

Кроме того, прорабатывается вопрос строительства пешеходной дорожки с освещением от улицы Кузбасской Дивизии, так как школа находится поодаль от жилых кварталов.

«Сейчас прорабатываем вопрос, что можно сделать, чтобы уже осенью наши дети пошли в эту школу», – резюмировал Борис Елкин.