Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» представят спектакли в Дни пушкинской поэзии

17:39, 04 июня 2025, ПАИ

Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» «Движения первых» представят спектакли в музее-заповеднике «Михайловское» в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Главный показ флагманского театрального проекта пройдёт 7 июня с 11:00 до 17:00 на площадке у ветряной мельницы. 15 коллективов-победителей представят постановки на тему «Подвиг человеческий», посвящённые Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Коллектив-победитель специальной номинации «Школьная классика без границ», где принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представит публике постановку на тему «Мечта».

Финалом пятого сезона проекта станет масштабный спектакль «Каникулы Петрова и Васечкина» в исполнении победителей проекта в индивидуальной номинации, который покажут на главной сцене в 12:00. В постановке на сцену выйдут 47 победителей номинации из 29 регионов России.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.