Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» представят спектакли в Дни пушкинской поэзии

Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» «Движения первых» представят спектакли в музее-заповеднике «Михайловское» в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Главный показ флагманского театрального проекта пройдёт 7 июня с 11:00 до 17:00 на площадке у ветряной мельницы. 15 коллективов-победителей представят постановки на тему «Подвиг человеческий», посвящённые Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Коллектив-победитель специальной номинации «Школьная классика без границ», где принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представит публике постановку на тему «Мечта».

Финалом пятого сезона проекта станет масштабный спектакль «Каникулы Петрова и Васечкина» в исполнении победителей проекта в индивидуальной номинации, который покажут на главной сцене в 12:00. В постановке на сцену выйдут 47 победителей номинации из 29 регионов России.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» представят спектакли в Дни пушкинской поэзии
04 июня 2025

На необычную выставку в Пушкинском заповеднике 6 июня можно попасть бесплатно
04 июня 2025

На театрализованное шествие по улицам Пскова приглашают горожан 6 июня
04 июня 2025

Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют сегодня
04 июня 2025

Спектакль «Онегин. Версия» покажут на Днях пушкинской поэзии
03 июня 2025

Академический женский хор Дома офицеров стал лауреатом I степени на всероссийском конкурсе
03 июня 2025

Проект Sketches представят в «Михайловском»
03 июня 2025

Опочанка стала финалисткой конкурса «Родники. Дети» в Казани

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...