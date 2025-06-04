О реконструкции крупнейшей котельной Пскова рассказал замглавы администрации города

18:17, 04 июня 2025, ПАИ

О реконструкции крупнейшей котельной № 9 на улице Инженерной в Пскове рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июня.

«У нас имеется огромный инфраструктурный проект замены котлов в котельной № 9, которая находится на улице Инженерной. Это самая крупная котельная, которая существует у нас в городе. Замена котлов у нас растянуть на три года, там три котла меняется», – подчеркнул он.

Сейчас приступили к замене первого котла. Все демонтажные работы завершены, подрядчик завозит оборудование, уже начался монтаж, отметил гость студии.

Каждый котел стоит больше 350 миллионов рублей. Средства выделили после того, как проект прошёл защиту в Совете Федерации, уточнил Алексей Саенко.

Отметим, что 337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной № 9 в Пскове. Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта под особым контролем.

О масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова, рассказал также глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Напомним, что проект реконструкции котельной был год назад представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации.