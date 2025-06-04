О благоустройстве города рассказал замглавы администрации Алексей Саенко. Главное

18:50, 04 июня 2025, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: