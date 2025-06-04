О благоустройстве города рассказал замглавы администрации Алексей Саенко. Главное
Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- список объектов для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» формируется на основе предложений депутатов; Псковской городской Думы. На основе обратной связи с ними был составлен список из 15 объектов, доступных для голосования;
- жители также активно вовлекаются в процесс: их пожелания учитываются при проектировании – особенно в части наполнения территорий (дорожки, озеленение, игровые элементы), хотя сами объекты для голосования определяются заранее;
- чем больше псковичей примут в голосовании участие – тем лучше для города в целом: «Каждый голос для нас очень важен. И чем больше проголосует граждан, тем выше шанс выделения дополнительного финансирования»;
- в этом году голосование продлится до 12 июня. Минимум три территории из пятнадцати будут реализованы, но при наличии финансирования их количество может увеличиться;
- в последние годы концепция благоустройства сместилась от создания крупных общественных пространств к локальным рекреационным зонам рядом с жилыми домами. Такая стратегия позволяет равномерно распределять ресурсы и создавать доступные зоны для отдыха в каждом микрорайоне, избегая конфликта интересов между жителями отдельных дворов: «Мы стараемся комфортной сделать именно территорию проживания».
- работы по всем объектам, победившим в голосовании 2024 года, начались и идут по графику: на набережной реки Великой демонтирована старая детская площадка, заложено основание под новую, в сквере у Рижской гостиницы – демонтировано устаревшее оборудование, ведется укладка дорожек с сохранением деревьев, планируется восстановление фонтана у гостиницы;
- также идут ремонты дворовых территорий на улицах Звездной, Алехина, Алтайской, Кузбасской Дивизии и в районе так называемого «Пентагона» (пересечение улиц Западной и Коммунальной);
- ряд проектов реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и других программ: перекресток Инженерная – Индустриальная будет расширен за счет уменьшения центральной «клумбы», обширные ремонты проходят на улицах Горького, Красноармейской, Поземского, Алехина, Юбилейной и других. На всех объектах контракты уже заключены, подрядчики работают;
- ведется проектирование и обустройство дороги к новой школе на улице Киселева, включая тротуары и освещение;
- дорога, ведущая от кольца на перекрестке улиц Труда и Инженерной к Силово-Медведово, протяженностью 1,08 км будет отремонтирована в 2025 году: «Проектная документация у нас уже имеется. Подрядчик определён»;
- ведется масштабная реконструкция котельной № 9 – самой мощной в Пскове. Проект рассчитан на три года, ежегодно будет заменяться по одному котлу. В 2025 году завершается монтаж первого. Каждый котел стоит больше 350 миллионов рублей. Средства были выделены после того, как проект прошел защиту в Совете Федерации.
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