О реализации благоустройства псковских объектов – победителей прошлого года рассказал Алексей Саенко

16:54, 04 июня 2025, ПАИ

О реализации благоустройства псковских объектов – победителей прошлого года по проекту «Формирование комфортной городской среды» рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июня.

Работы начаты по всем проектам, которые победили в прошлом году, подчеркнул Алексей Саенко.

«На набережной реки Великой у дома № 4 идёт благоустройство детской площадки. Старая площадка уже демонтирована, подготовлено основание под покрытие. Площадку уже заказал подрядчик, и после поставки будет монтаж», – заметил гость студии.

Также благоустраивают территорию у Рижской гостиницы. «Подрядчик демонтировал сейчас детский игровой комплекс, который превысил все предельно допустимые нормы по срокам эксплуатации и по сути уже являлся небезопасным. <…> Дорожки сейчас вскрыты, ведётся подготовка основания, и дополнительно хочу отметить, что мы стараемся растительность, имеющиеся там деревья, никаким образом не испортить и не трогать, обходим вокруг», – рассказал Алексей Саенко.

Кроме того, у Рижской гостиницы ведутся работы по ремонту фонтана.

Также высокий процент готовности объекта на улице Звёздной, заметил замглавы городской администрации.

«На Алёхина 22, 24, где Чёртов ручей, так называемая набережная благоустраивается. По объектам, за которые граждане голосовали в прошлом году, это всё», – рассказал Алексей Саенко и добавил, что сейчас также благоустраивают и другие территории.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.