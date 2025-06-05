Когда на российских дорогах появятся беспилотные такси, рассказал эксперт

09:34, 05 июня 2025, ПАИ

Первые беспилотные такси могут появиться в России уже в 2027 году. Об этом сообщил партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских в кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), пишет РИА Новости.

Ранее Минтранс России информировал, что «дорожная карта» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя. «Недавно была принята «дорожная карта» развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси», – сказал эксперт.

Болотских также отметил, что существует ряд факторов, которые способствуют развитию беспилотных такси в стране. В частности, в России создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси. То есть государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта. «Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда, дефицита водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы», – заметил эксперт.