Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Загорицы

15:26, 06 июня 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Загорицы Псковской района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Газопровод протяжённостью 8,7 километра, построенный в рамках догазификации, создал возможность для газификации 103 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

К настоящему времени договоры на догазификацию заключили с жителями всех домовладений, выполнили 12 подключений.

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков выполнялись и работы в их границах, велась подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей по мере их готовности», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяжённостью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяжённостью 2,2 километра.