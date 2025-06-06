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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Загорицы

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Загорицы Псковской района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Газопровод протяжённостью 8,7 километра, построенный в рамках догазификации, создал возможность для газификации 103 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

К настоящему времени договоры на догазификацию заключили с жителями всех домовладений, выполнили 12 подключений.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков выполнялись и работы в их границах, велась подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей по мере их готовности», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяжённостью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяжённостью 2,2 километра.

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