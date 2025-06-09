Как мошенники убеждают россиян взять автокредит, рассказали силовики

09:21, 09 июня 2025, ПАИ

Как в случае отказа в потребительском кредите телефонные мошенники убеждают россиян взять автокредит на такую же сумму, рассказали в силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие», - говорится в материалах задержанных мошенников.

В настоящее время на «Госуслугах» начал работу новый сервис «Жизненная ситуация». Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в Сети, так и для пользователей, которые хотят повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.

В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на «Госуслугах»: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Здесь можно найти инструкции и рекомендации, которые позволят не попасться на различные схемы злоумышленников.

Пользователь портала в рамках этой «жизненной ситуации» сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.