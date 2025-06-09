Ливни на Северо-Западе продолжатся и после 10 июня

10:56, 09 июня 2025, ПАИ

Ливни на Северо-Западе продолжатся и после 10 июня, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Западе в понедельник и вторник облачно и дождливо, поэтому воздух будет прогреваться плохо. Затем ливни приобретут локальный и кратковременный характер и на севере столбики термометров дотянутся до +12…+17 градусов, в южной части – до +17…+22», – отметили синоптики.

Напомним, что сегодня, 9 июня, днём в Псковской области ожидаются сильные дожди. Посмотреть, какую погоду прогнозировали в Псковской области в первый летний месяц, можно здесь.

Отметим, вчера вечером над Псковским районом образовалось облако-воронка. Фото можно посмотреть по ссылке.