Сильные дожди обрушатся на Псковскую область
Сильные дожди ожидаются в Псковской области утром и днём 9 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
Напомним, вчера вечером над Псковским районом образовалось облако-воронка. Это необычное, но вполне нормальное явление, косвенным образом связанное с грозовой деятельностью. Фото можно посмотреть по ссылке.