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Общество

Сильные дожди обрушатся на Псковскую область

Сильные дожди ожидаются в Псковской области утром и днём 9 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

Напомним, вчера вечером над Псковским районом образовалось облако-воронка. Это необычное, но вполне нормальное явление, косвенным образом связанное с грозовой деятельностью. Фото можно посмотреть по ссылке.

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