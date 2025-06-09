Сильные дожди обрушатся на Псковскую область

09:09, 09 июня 2025, ПАИ

Сильные дожди ожидаются в Псковской области утром и днём 9 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

Напомним, вчера вечером над Псковским районом образовалось облако-воронка. Это необычное, но вполне нормальное явление, косвенным образом связанное с грозовой деятельностью. Фото можно посмотреть по ссылке.