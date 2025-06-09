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Псковичи стали призёрами Большой московской регаты

Псковичи стали призёрами международных соревнований по академический гребле «64-я Большая московская регата – Кубок сильнейших спортсменов», которые прошли на гребном канале Москва с 5 по 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Псковичи стали призёрами «Большой московской регаты»
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи стали призёрами «Большой московской регаты»
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи стали призёрами «Большой московской регаты»
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 1 300 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Ирана, Кубы, Армении, Сербии и ОАЭ.

За четыре дня было проведено почти 500 заездов.

Бронзу в составе парной четвёрки завоевали псковичи Павел Сорин и Семён Яганов. Также серебро в восьмёрке с рулевым выиграли псковские юниоры Артемий Усанов и Владислав Забродин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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