Осада Пскова польским королём: Третьяковская галерея выставила историческое полотно

14:11, 10 июня 2025, ПАИ

Монографическую выставку, посвящённую 225-летию со дня рождения русского живописца Карла Брюллова, открывает Третьяковская галерея. Экспозицию «Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург» можно увидеть с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года, пишет ТАСС.

Более 170 произведений мастера покажут в здании на Крымском валу. В их числе живопись, графика и скульптура из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. Из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке представлено в том числе историческое полотно «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году».

«В рамках проекта, продолжающего традиции предыдущих выставок мастера в Третьяковской галерее (1950, 2000-2001, 2018), зрители смогут взглянуть на наследие Брюллова по-новому - через призму влияния «гения места» на его творчество. Экспозиция показывает, как география, уникальная атмосфера Рима, Москвы и Петербурга, а также их культурный контекст сформировали художественный мир мастера», - подчеркнули в галерее.

Первая часть выставки посвящена жизни Брюллова в Италии и носит название «Рим». Здесь представлены портреты итальянской интеллигенции, художников, скульпторов, писателей, отдыхавших в Италии, членов императорской семьи и русской знати.

Ранее сообщалось, что выставка, посвящённая юбилею Карла Брюллова, стала самой посещаемой выставкой в России за последние пять лет. На ней, в частности, представлена картина из Псковского музея-заповедника кисти Карла Брюллова «Портрет Н. Ф. Здекауэра».