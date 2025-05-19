Выставка с псковской картиной бьёт рекорды по посещаемости в России

11:40, 19 мая 2025, ПАИ

Проект Русского музея «Великий Карл», посвящённый юбилею Карла Брюллова, стал самой посещаемой выставкой в России за последние пять лет. Её посетили более 477 тысяч человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

С 18 октября по 12 мая посетители Михайловского дворца могли увидеть более 300 произведений кисти Карла Брюллова. Экспозиция собрала его произведения из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и многих других. Также были представлены произведения из музеев Москвы, Воронежа, Вятки, Владимира, Волгограда, Костромы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова, Самары, Саратова, Тамбова, Ярославля и из частных коллекций. Многие из них экспонировались впервые, а часть работ никогда ранее не покидала стены родных музеев и частных коллекций.

Также на выставке была представлена картина из Псковского музея-заповедника кисти Карла Брюллова «Портрет Н. Ф. Здекауэра».

Министр подчеркнула, что проект стал абсолютным рекордом, как в 130-летней истории Русского музея, так и в музейном деле Санкт-Петербурга и всей страны.

После показа в Санкт-Петербурге выставка «Великий Карл» отправится в Третьяковскую галерею в Москве.