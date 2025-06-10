Газопровод построили в псковской деревне Подбережье

15:20, 10 июня 2025, ПАИ

Внутрипоселковую распределительную сеть общей протяженностью более 2,1 километра для догазификации деревни Подбережье построили в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 52 домовладения. На сегодняшний день с жителями деревни заключили 44 договора о подключении.

«После оформления разрешительной документации газопровод будет введён в эксплуатацию и мы сразу приступим к подключению домовладений. Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также построим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяжённостью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяжённостью 2,2 километра.