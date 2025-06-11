Курс доллара упал почти на треть

13:14, 11 июня 2025, ПАИ

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился сегодня, 11 июня, до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В январе 2025 года курс доллара достигал максимума в 113 рублей. Таким образом, американская валюта по отношению к рублю упала более чем на 32,74 %.

Аналитики объясняют укрепление рубля слабостью американской валюты на глобальных рынках, низкими объёмами импорта в Россию и геополитическим оптимизмом.