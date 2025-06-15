Президент России поздравил с Днём медицинского работника
День медицинского работника – профессиональный праздник врачей, медсестёр, фельдшеров – отмечается 15 июня в России.
Президент России Владимир Путин поздравил представителей медицинского сообщества с их профессиональным праздником, отметив их высокий профессионализм.
«Где бы ни работали наши медики – в крупном федеральном центре или фельдшерско-акушерском пункте, в большой профильной больнице или в районной поликлинике, в бригадах скорой помощи или в прифронтовом госпитале, все они ответственно исполняют свой профессиональный долг. Значимость вашей деятельности, дорогие друзья, невозможно переоценить. Вы предупреждаете и лечите болезни, сохраняете здоровье и жизнь людей, облегчаете боль и даёте надежду. В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности», – говорится в поздравлении главы государства.
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