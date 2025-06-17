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Экономика

Китайской бизнес-делегации представили инвестпотенциал особой экономической зоны «Моглино»

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов принял участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и Псковская область – точки роста к взаимовыгодному сотрудничеству» сегодня, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

Фото предоставили в представительстве МИД России в Пскове

В ходе мероприятия китайской бизнес-делегации представили инвестиционный потенциал особой экономической зоны «Моглино», а также товары и услуги, производимые в регионе.

Фото предоставили в представительстве МИД России в Пскове

По итогам визита подписали меморандум о сотрудничестве между управлением коммерции нового района города Тунчуань провинции Шэньси Китая и Торгово-промышленной палатой Псковской области.

Фото предоставили в представительстве МИД России в Пскове

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