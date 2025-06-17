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Общество

Великолучан предупреждают о пониженном давлении в сетях водопровода

Понижение давления в сети холодного водоснабжения в различных районах Великих Лук возможно 18 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Временные неудобства могут возникнуть в связи с проведением плановых ремонтных работ на повысительной насосной станции водопровода.

Работы будут проводить с 10:00 до 17:00, уточнили в пресс-службе.

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