Великолучан предупреждают о пониженном давлении в сетях водопровода

12:51, 17 июня 2025, ПАИ

Понижение давления в сети холодного водоснабжения в различных районах Великих Лук возможно 18 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Временные неудобства могут возникнуть в связи с проведением плановых ремонтных работ на повысительной насосной станции водопровода.

Работы будут проводить с 10:00 до 17:00, уточнили в пресс-службе.