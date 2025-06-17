Великолучан предупреждают о пониженном давлении в сетях водопровода
Понижение давления в сети холодного водоснабжения в различных районах Великих Лук возможно 18 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Временные неудобства могут возникнуть в связи с проведением плановых ремонтных работ на повысительной насосной станции водопровода.
Работы будут проводить с 10:00 до 17:00, уточнили в пресс-службе.
Более десяти предприятий посетят школьники Псковской области в рамках проекта «Билет в будущее»
Строительство газопроводов для догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе