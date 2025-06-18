Количество корпоративных клиентов Сбера в новых регионах за полгода выросло в три раза

16:44, 18 июня 2025, ПАИ

Экономика новых регионов России развивается динамично и становится более устойчивой. Этому способствуют работа финансово-кредитных организаций, предприятий, средства инвесторов и свободная экономическая зона, в рамках которой действует несколько льгот и преференций. В их числе доступен и льготный кредит для участников СЭЗ по ставке до 15 % годовых по программе Фонда развития территорий, которую разработали и запустили при координации Минстроя России. Сбер уже выдал первый кредит по этой программе, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

«Сбер давно работает на новых территориях. Открыто более 50 офисов, у нас уже более 15 тысяч корпоративных клиентов. За первую половину 2025 года их количество увеличилось в три раза. Мы получили заявки по льготной программе для новых регионов на финансирование проектов в важнейших отраслях с суммарным объёмом инвестиций более шести миллиардов рублей. Первый кредит выдан добывающему предприятию из ЛНР», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Программа льготного кредитования направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие регионов. Она предлагает специальные условия для компаний, участвующих в свободной экономической зоне на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Участники могут получить кредиты от 1 млн до 5 млрд рублей по сниженной ставке. Программа также включает льготы по налогу на прибыль, имущество и пониженные страховые взносы. Это одна из самых востребованных мер поддержки, так как она позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки.