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Главред многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко стал гостем программы «Минкульт». Главное

Краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 июня.

Главное из эфира:

  • имена более 152 тысяч псковичей увековечены в Книге Памяти;
  • проект «Книга Памяти» в Псковской области реализовывался с 1989 по 2005 год;
  • в издание «Книга Памяти» также включены те, кто погиб в войне с Финляндией, в Афганской войне, на Северном Кавказе и в других горячих точках, а также имена 11 930 мирных жителей, которые были расстреляны или сожжены гитлеровскими оккупантами;
  • 10-й том книги «Солдаты Победы» планируют опубликовать в Псковской области до конца года. Цель данной работы – увековечить тех участников Великой Отечественной войны, которые вернулись домой с победой, выжили в жестокой, кровавой войне;
  • в общей сложности в многотомнике «Солдаты Победы» увековечены фамилии около десяти тысяч участников Великой Отечественной войны;
  • около 220 тысяч псковичей мобилизовали в армию во время Великой Отечественной войны;
  • Псковщина не покорилась врагу, и народное сопротивление началось уже с первых дней фашистского нашествия;
  • только на Псковщине было создано 29 партизанских бригад, в том числе 13 ленинградских и 16 калининских. В этих бригадах с оккупантами сражались десятки тысяч псковичей и воинов, которые оказались в окружении.
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