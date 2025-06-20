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Культура

Стала известна программа праздника «Накануне Купалы – 2025» в Локнянском районе

Стала известна предварительная программа фольклорного праздника «Накануне Купалы – 2025», который пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

Фото: Полистовский заповедник

В 13:00 Локнянский народный театр покажет детский спектакль «Кто в лесу главный», который пройдёт в Доме культуры.

С 14:00 начнут работу различные площадки фестиваля, где гостей ждут плетение венков и женский круг, молодецкие забавы, деревенская ярмарка, научные эксперименты от «Кванториум. Псков», игры для детей от «Игры нашего двора», творческие мастер-классы от мастеров из Локни и Бежаниц.

В 15:00 стартует концертная программа. В этом году на сцене в Гоголево выступят коллектив «Веснушки» из Ущиц, «Новоржевские скобари» из Новоржева, ансамбль «Вольница» из Махново, коллектив «Нет проблем» из Локни, коллектив «Племя Си» из Санкт-Петербурга.

В 17:00 начнутся народные забавы, включая отправку венков вниз по Хлавице, а также Купальский костер и хороводы.

Кроме того, в течение всего праздника можно будет посетить музей крестьянского быта в деревне Гоголево, прокатиться на вездеходах Полистовского заповедника, посмотреть фотовыставку об истории деревни, сделать снимки в фотозоне.

«В программе могут быть изменения», – отметили организаторы.

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