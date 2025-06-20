Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах с 20 июня

16:51, 20 июня 2025, ПАИ

С 20 июня абитуриенты могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и почти четыре тысячи колледжей по всей стране, сообщается в телеграм-канале «Объясняем.рф».

В этом году предлагается более 619 тысяч бюджетных мест в вузах и около 835 тысяч мест в колледжах и техникумах.

«Важно подчеркнуть, что большинство бюджетных мест выделено на специальности, способствующие технологическому лидерству России, — это национальная цель, утверждённая президентом Владимиром Путиным», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Приоритет отдается инженерным и ИТ-специальностям, на которые приходится почти 43% всех мест (246 тысяч). Медицина, педагогика и общественные науки также занимают высокие позиции по количеству предлагаемых мест. Более 73% бюджетных мест в вузах расположены в региональных учебных заведениях.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в рамках кадрового прогноза учитывается перспективная потребность, включая потребности национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ.

В 2025 году предусмотрена специальная квота для участников СВО и их семей, составляющая не менее 10% от общего числа бюджетных мест (более 50 тысяч).

Целевой прием составляет свыше 23%, а предложения работодателей размещены на платформе «Работа России».

В колледжах также открыт набор студентов по программе «Профессионалитет». Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что интерес к среднему образованию стабильно увеличивается, и колледжи выбирают 62,5% выпускников девятых классов.

Сергей Кравцов сообщил, что для будущих первокурсников подготовлено на 51,5 тысячи бюджетных мест больше, чем в прошлом году.