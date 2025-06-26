До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 27 июня

12:05, 26 июня 2025, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 27 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер с переходом днём к южному со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление будет низким.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.