О наркотиках и наркоманах поговорили в программе «Анамнез». Главное
Гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) стали главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев. Речь шла о наркозависимости.
Главное:
- 563 жителя Псковской области имеют диагноз «наркозависимость».
- Не нужно пытаться ловить закладчиков самостоятельно, даже если вы их заметили в своём дворе.
- В Псковской области в ходу в основном синтетические наркотики.
- Многие подростки стесняются или боятся быть «не такими, как все», не могут сказать «нет» на сомнительные предложения. Научите этому своего ребёнка, это может спасти ему жизнь.
- Попасть в зависимость от наркотиков можно даже после первого раза.
- Не пейте незнакомые жидкости в незнакомых местах, не пейте из бокала, который выпускали из своего вида.
- «Нет чёткой схемы, по которой можно определить наркозависимость, нужно просто знать своего ребёнка, наблюдать за ним».
- «Не бывает бывших наркоманов. Это или тяжёлая работа над собой, или изоляция. Есть наркоманы в длительной ремиссии».
- Из-за наркотиков страдает весь организм: сосуды, сердце, почки, печень, мозг.
- После первого приёма наркотиков летальность составляет 7-12%.