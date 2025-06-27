О наркотиках и наркоманах поговорили в программе «Анамнез». Главное

17:03, 27 июня 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) стали главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев. Речь шла о наркозависимости.

Главное:

- 563 жителя Псковской области имеют диагноз «наркозависимость».

- Не нужно пытаться ловить закладчиков самостоятельно, даже если вы их заметили в своём дворе.

- В Псковской области в ходу в основном синтетические наркотики.

- Многие подростки стесняются или боятся быть «не такими, как все», не могут сказать «нет» на сомнительные предложения. Научите этому своего ребёнка, это может спасти ему жизнь.

- Попасть в зависимость от наркотиков можно даже после первого раза.

- Не пейте незнакомые жидкости в незнакомых местах, не пейте из бокала, который выпускали из своего вида.

- «Нет чёткой схемы, по которой можно определить наркозависимость, нужно просто знать своего ребёнка, наблюдать за ним».

- «Не бывает бывших наркоманов. Это или тяжёлая работа над собой, или изоляция. Есть наркоманы в длительной ремиссии».

- Из-за наркотиков страдает весь организм: сосуды, сердце, почки, печень, мозг.

- После первого приёма наркотиков летальность составляет 7-12%.