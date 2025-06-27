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Общество

Медик из Пскова – о наркотиках: Научите ребёнка говорить «нет», это может спасти ему жизнь

Наркозависимость замещает человеку нормальную жизнь, констатировала главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Ему все равно, что происходит с его семьёй, жизнью, у него есть только одна цель – добыть наркотики любым способом, потому что морально-этические нормы стираются. Как правило, те же подростки решаются попробовать наркотики от скуки, они и сами не всегда понимают потом, как попали в дурную компанию. Многие стесняются или боятся быть «не такими, как все», не могут ответить «нет» на сомнительные предложения. Научите этому своего ребёнка, это может спасти ему жизнь», - рекомендовала Мария Отраднова.

Михаил Григорьев. Фото: ПАИ

По словам специалиста, попасть в зависимость от наркотиков можно даже после первого раза. «Причем подсесть можно, даже не зная об этом. В тех же клубах не надо оставлять свой бокал без присмотра, пить нужно только из бутылки, которую вы открыли, а не кто-то. Это, конечно, касается в основном больших городов, но многие бывшие школьники из Псковской области как раз поедут туда на учёбу в ближайшее время», - отметила Мария Отраднова.

Врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев обратил внимание, что попробовать наркотики, как правило, предлагает не «злой дядька», а знакомые-друзья подростка. «Чтобы сказать «нет» в компании, нужно иметь твёрдую позицию на этот счёт», - заметил Михаил Григорьев.

Мария Отраднова рекомендовала обращать внимание на резкие перемены в поведении подростков. «Нет чёткой схемы, по которой можно определить наркозависимость, нужно просто знать своего ребёнка, наблюдать за ним. Ведь разные наркотики вызывают разные проявления», - предупредила медик.

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