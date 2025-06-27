Порядка двух миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

23:41, 27 июня 2025, ПАИ

Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Гдова и Псковского района после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, представляясь менеджерами по инвестициям и сотрудниками других организаций. Под разными предлогами мошенники завладели сбережениями собеседников.

Махинаторы предложили своим собеседникам дополнительные заработки в Сети. Другим жителям региона они сообщили, что некие злоумышленники якобы собираются незаконно оформить на них кредиты, в связи с чем нужно срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге псковичи лишились около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.