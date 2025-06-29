Сложная метеообстановка наблюдается в Великолукском районе

22:05, 29 июня 2025, ПАИ

Сложная метеорологическая обстановка наблюдается в Великолукском районе, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

В некоторых населённых пунктах отсутствует электричество, есть упавшие на дороги и электропровода деревья, рассказал он.

«Оперативные службы с самого утра работают в режиме повышенной готовности. Восстановительные работы с электроснабжением осуществляют бригады «Россетей», – отметил глава муниципалитета.

Напомним, из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждение деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах.