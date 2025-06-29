«Зарубу силачей» устроят современные богатыри России в Мальской долине

00:02, 30 июня 2025, ПАИ

«Заруба силачей» состоится в Мальской долине 5 июля, сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».

В состязании столкнутся Денис Вовк, четырежды вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, один из сильнейших людей России в категории до 90 килограммов и восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC Михаил Кокляев.

В программе подъём и перенос богатырских камней, бревён по 200 кг и другие упражнения из силового экстрима. У зрителей же будет возможность проверить себя в спортивных викторинах.

Состязание начнётся в 13:00.