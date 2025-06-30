Ударивший знакомого ножом великолучанин предстанет перед судом

07:41, 30 июня 2025, ПАИ

Житель Великолукского района, ударивший знакомого ножом, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В мае 2025 года 21-летний местный житель находился в квартире дома в деревне Иваново Великолукского района. Там во время ссоры со знакомым ему мужчиной ударил его ножом, который нашел в квартире, в грудную клетку сзади. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь молодой человек обвиняется в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.