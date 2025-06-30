Российской цифровой энциклопедии исполнилось два года

15:12, 30 июня 2025, ПАИ

Российской цифровой энциклопедии «Рувики» исполнилось два года, сообщается на официальном сайте образовательной платформы.

За эти года «Рувики» удалось создать новый энциклопедический стандарт. Это более 138 тысяч новых статей, десятки партнёров, образовательные проекты и внедрённый искусственный интеллект. Одним из официальных партнёров выступает Российская академия наук. Академики РАН рецензировали более 12,5 тысячи статей. Активная работа продолжается на постоянной основе.

Партнёрами «Рувики» также выступили Министерство культуры РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина и другие.

В настоящий момент общий объём статей в энциклопедии превышает два миллиона 135 тысяч. При сотрудничестве с «Яндексом» в энциклопедию внедрили нейросети Yandex GPT. Пользователям доступен быстрый ответ на вопросы, пересказ в разных стилях и другие инструменты.

Ежемесячно над энциклопедией работают порядка тысячи народных авторов. «Рувики» занимает лидирующие позиции среди самых популярных мероприятий на платформе «Добро.ру».

Помимо русского, «Рувики» развивается на 20 языках народов России. Самыми популярными стали разделы на татарском, башкирском и чеченском языках. А к главным ценностям площадки относятся достоверность, открытость, удобство и технологичность.