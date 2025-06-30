Избирательная комиссия Псковской области обсудила подготовку к выборам

16:32, 30 июня 2025, ПАИ

Заседание избирательной комиссии Псковской области, на котором рассмотрели ключевые вопросы, связанные с подготовкой к единому дню голосования 2025 года, прошло сегодня, 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В частности, обсуждалось применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на территории региона во всех избирательных кампаниях. Напомним, ранее ЦИК России согласовала использование ДЭГ в Псковской области и ещё 26 регионах страны. В регионе технология электронного голосования применяется с 2022 года.

Также рассмотрели вопрос о проведении голосования в течение трёх дней. Ранее такой формат уже был принят для всех районов области, где пройдут выборы. Сегодня аналогичное решение утвердили и в отношении Пскова: избиратели смогут проголосовать 12, 13 и 14 сентября.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Отметим, что 10 июня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о предстоящих выборах в регионе. Видео программы можно посмотреть здесь.