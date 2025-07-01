Великолукская лучница стала призёром международного турнира в Казахстане

10:27, 01 июля 2025, ПАИ

Великолукская лучница Александра Савенкова стала призёром международного турнира «Гран-при Астана», который прошёл в Казахстане. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

На счету российских спортсменов 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Савенкова завоевала бронзу в смешанных командах вместе с Иваном Жулиным, а также выиграла серебро в личном зачёте, уступив лишь в финале Арине Черкезовой из Москвы – 141:145.

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