Кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области утвердило реготделение партии «Единая Россия»

15:51, 01 июля 2025, ПАИ

Кандидатуры от «Единой России» на предстоящие в Псковской области выборы рассмотрели и утвердили на заседании президиума регионального политсовета псковского отделения партии «Единая Россия» сегодня, 1 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»













Кандидатом на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 был выбран Антон Мороз.

На дополнительные выборы депутата Стругокрасненского муниципального округа первого созыва по одномандатному округу № 3 утвердили кандидатуру Галины Базаровой. Также была согласована кандидатура для избрания на должность главы Дновского муниципального округа. Им стал Владимир Цветков.

Для выдвижения также были избраны кандидаты в депутаты Собрания муниципальных округов первого созыва по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Кандидатуры утвердили по Великолукскому, Гдовскому, Дедовичскому, Куньинскому, Новосокольническому, Островскому, Палкинскому, Псковскому, Пустошкинскому и Себежскому округам.

Все решения были приняты единогласно, и в последующем их передадут в местные политсоветы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что предстоящие выборы имеют стратегическое значение в завершении муниципальной реформы.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

Отметим, что сентябрьские муниципальные выборы в Псковской области представляют собой завершающий аккорд масштабной реформы местного самоуправления и одновременно тест новой системы управления. Но эта кампания имеет особое значение не только как одно из звеньев реформирования МСУ, но и как этап формирования новой управленческой элиты, включающей ветеранов специальной военной операции. Об этом читайте в статье ПАИ по ссылке.