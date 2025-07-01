Сентябрьские выборы в Псковской области: звено муниципальной реформы и кандидаты от СВО

14:20, 01 июля 2025, ПАИ

Сентябрьские муниципальные выборы в Псковской области представляют собой завершающий аккорд масштабной реформы местного самоуправления и одновременно тест новой системы управления. Но эта кампания имеет особое значение не только как одно из звеньев реформирования МСУ, но и как этап формирования новой управленческой элиты, включающей ветеранов специальной военной операции. В этом контексте относительно небольшие выборы в регионе неразрывно связаны с активно идущими в стране процессами интеграции участников СВО в общественно-политическую и экономическую жизнь.

В Псковской области избирательная кампания 2025 года охватывает 13 муниципалитетов, где будет замещено 173 депутатских мандата. Впервые в 11 из 13 избирательных кампаний будут формироваться окружные Собрания депутатов в новых муниципальных округах.

Отметим, сегодня в региональном отделении «Единой России» были названы те, кого партия выдвинет на этих выборах.

Новый депутатский фильтр

Муниципальная реформа в Псковской области проходила постепенно, шаг за шагом, что позволило с каждым новым ее этапом нивелировать неизбежные просчеты, настраивая переход к новой системе МСУ более точно. Ключевая суть муниципальной реформы заключалась в переходе от двухуровневой экономически и управленчески неэффективной структуры муниципального управления к централизованной модели территориального администрирования и управления. В 2023 году первые восемь районов были преобразованы в муниципальные округа: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. В 2024 году к ним прибавились еще шесть: Бежаницкий, Гдовский, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский.

Завершающий этап реформы произошел в феврале 2025 года, когда десять оставшихся районов получили статус муниципальных округов: Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский. Таким образом, все 24 муниципальных образования Псковской области, ранее имевшие статус района, приняли решение о переходе на одноуровневую систему управления.

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал преимущества новой системы управления. «Главный плюс муниципальной реформы для населения в том, что власть можно будет менять сразу, как только она перестанет удовлетворять жителей. Демократии будет больше», – отмечал он. Новая система позволяет более эффективно управлять кадрами, обращал внимание глава региона. «Если кто-то через губу начинает разговаривать с людьми, а люди жалуются главе муниципального округа, то происходит так: иди сюда, написал заявление и пошел дальше».

«Мы намеренно стремились к единству такой системы управления, считаем, что в наших условиях она наиболее эффективна», – в свою очередь заметил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутаты окружных собраний, по большому счету, это и есть люди, которые контролируют, чтобы разговор муниципальных администраторов, по выражению Михаила Ведерникова, не шел с населением через губу.

«Статус депутатов повышается. Крайне важно, чтобы там были ответственные, профессиональные, системные, работоспособные люди», – подчеркнул сегодня глава региона.

Важно напомнить, что после формирования в сентябре составов окружных собраний в 11 округах вновь избранным депутатам предстоит по конкурсу утвердить и глав округов. А это тоже один из ключевых моментов муниципальной реформы: формирование пула эффективных и уважаемых людьми муниципальных управленцев. Для действующих глав муниципалитетов это своего рода экзамен по вотуму доверия.

Авторитет и поддержка: ветераны СВО обновляют депутатский корпус

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал стратегическую важность привлечения участников СВО к управлению: «Мы будем делать все, чтобы таких ребят во власти на ключевых позициях было как можно больше». Стартующая кампания по выборам депутатов представительных органов власти в муниципальных округах – один из таких практических шагов. В кампании в качестве кандидатов примут участие шесть ветеранов СВО.

Участие ветеранов СВО в предстоящих выборах отражает общероссийскую тенденцию. По данным «Единой России», на сентябрьских выборах 2025 года партию будут представлять более 800 участников спецоперации по всей стране. Это значительно превышает показатель 2024 года, когда таких кандидатов было 380 человек.

В Псковской области к ветеранам СВО внимание особое. Региональная программа «Герои земли Псковской» набирает обороты, эффективно работает региональное отделение Фонда «Защитники Отечества», так что участие ветеранов СВО в муниципальной кампании – логичный шаг.

С учетом предстоящих в следующие два года больших выборов – своего рода проба. Можно быть уверенным, что на выборах, например, в Псковское областное Собрание, доля кандидатов – ветеранов СВО заметно вырастет. А массовое участие ветеранов СВО в выборах может существенно изменить политический ландшафт. Эти кандидаты обладают высоким общественным авторитетом и поддержкой.

Таким образом, предстоящие муниципальные выборы – это реперная точка в истории общественно-политического процесса Псковской области. С одной стороны, полностью формируется обновленная и эффективная система МСУ, с другой – свои силы в муниципальной власти пробует абсолютно новая для современной России генерация пользующихся уважением и авторитетом людей – ветеранов СВО.

При этом неизменным остается одно. «Важно продолжать уделять большое внимание общению с людьми, работе с их обращениями, решением проблем. Находиться с ними постоянно в контакте. Задач меньше не становится», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, фактически напутствуя будущих участников и победителей муниципальных выборов.