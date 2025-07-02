Осторожно, гады: лесной охранник попал в объектив псковского грибника

09:20, 02 июля 2025, ПАИ

Фотографиями ужа, который охраняет лисички, поделился псковский грибник. Снимки опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына





«Грибы под надёжной охраной», – пишет автор.

Также грибники отмечают, что благодаря сильному ветру в последнее время в лесу пропали надоедливые комары. «Новоржевский район. Сегодня из-за ветра не было комаров, мне сказочно повезло», – поделилась любительница тихой охоты.



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова









Жители Псковской области продолжают собирать грибы целыми корзинами, в том числе и в Пушкиногорском округе.



Фото: Эд Владимиров



Фото: Эд Владимиров



Ранее сообщалось, что царскую ягоду и землянику начали собирать в лесах Псковской области.