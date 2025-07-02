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Общество

Осторожно, гады: лесной охранник попал в объектив псковского грибника

Фотографиями ужа, который охраняет лисички, поделился псковский грибник. Снимки опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Уж-стражник
    Фото: Анна Пшеницына
  • Уж-стражник
    Фото: Анна Пшеницына
  • Уж-стражник
    Фото: Анна Пшеницына

«Грибы под надёжной охраной», – пишет автор.

Также грибники отмечают, что благодаря сильному ветру в последнее время в лесу пропали надоедливые комары. «Новоржевский район. Сегодня из-за ветра не было комаров, мне сказочно повезло», – поделилась любительница тихой охоты.

  • Благодать без комаров в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова
  • Благодать без комаров в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова
  • Благодать без комаров в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова
  • Благодать без комаров в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова
  • Благодать без комаров в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова

Жители Псковской области продолжают собирать грибы целыми корзинами, в том числе и в Пушкиногорском округе.

  • Дары Пушкиногорского округа
    Фото: Эд Владимиров
  • Дары Пушкиногорского округа
    Фото: Эд Владимиров

Ранее сообщалось, что царскую ягоду и землянику начали собирать в лесах Псковской области.

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