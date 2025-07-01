Царскую ягоду начали собирать в лесах Псковской области

16:17, 01 июля 2025, ПАИ

Морошку, которую также называют царской ягодой, начали собирать в лесах Псковской области. Фотографиями жители региона делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Хоть морошку и называют «болотным янтарём», собирать такие ягоды стоит недозрелыми, отметили участники группы. «Это единственная ягода, которая дозреет после сбора. Её собирают именно такой. Если собрать «янтарной», то домой приедет ведро «каши», – рассказали они. Чтобы ягода поскорее дозрела, её нужно разложить на солнце.

Также псковичи продолжают собирать землянику. «Аромат этой чудесной ягоды можно почувствовать даже через экран», – отметила автор поста и добавила, что такое сокровище удалось найти в лесу Куньинского округа.



Фото: Светлана Каравайская



Фото: Светлана Каравайская



Фото: Светлана Каравайская



Фото: Светлана Каравайская



Фото: Светлана Каравайская



Фото: Светлана Каравайская











Ранее сообщалось, что жители Псковской области открыли сезон сбора земляники и черники.