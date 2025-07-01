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Общество

Царскую ягоду начали собирать в лесах Псковской области

Морошку, которую также называют царской ягодой, начали собирать в лесах Псковской области. Фотографиями жители региона делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Сколько морошки! Фото: Елена Вискова (Фролова)

Хоть морошку и называют «болотным янтарём», собирать такие ягоды стоит недозрелыми, отметили участники группы. «Это единственная ягода, которая дозреет после сбора. Её собирают именно такой. Если собрать «янтарной», то домой приедет ведро «каши», – рассказали они. Чтобы ягода поскорее дозрела, её нужно разложить на солнце.

Лето в моменте. Фото: Елена Вискова (Фролова)

Также псковичи продолжают собирать землянику. «Аромат этой чудесной ягоды можно почувствовать даже через экран», – отметила автор поста и добавила, что такое сокровище удалось найти в лесу Куньинского округа.

  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская
  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская
  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская
  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская
  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская
  • Ароматные ягоды земляники
    Фото: Светлана Каравайская

Ранее сообщалось, что жители Псковской области открыли сезон сбора земляники и черники.

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